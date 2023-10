McDowell v Neaplju, Jug v Atenah, Grki v Ljubljani

Ta teden bodo v evropskih nogometnih pokalih aktivni tudi številni funkcionarji izpod dežnika NZS. Derbi torkovega večera v Neaplju je nadzoroval predsednik slovenske sodniške organizacije David McDowell, Uefin delegat na tekmi Napolija in Reala. Glavni sodnik Rade Obrenović bo delil pravico v sredo zvečer v Antwerpu, kjer bod gostoval Šahtar, na isti večer bo Dane Jošt Uefin delegat na tekmi med Crveno zvezdo in Young Boys.

Aktiven bo še en sodnik: Matej Jug bo prva piščalka večera v Atenah, kjer se bosta v 2. kolu evropske lige pomerila AEK in Ajax. Še to: na tekmi 2. kola konferenčne lige med Olimpijo in Slovanom bodo možje v črnem iz Grčije, glavni sodnik bo Anastasios Sidirópoulos.