Messi bi se na Parku princev imel s kom pogovarjati

Messi se je včeraj poslovil od Barcelone. FOTO: Pau Barrena/AFP

Delnice podjetij, ki so povezane s francosko nogometno ligo, so v luči govoric, da bo Messi prišel v PSG, poskočile. Vrednosti delnic televizijske skupine TF1 in lastnika Canal + Vivendija sta zrasli za 1,3 oz. 0,2 odstotka.

Trio Mbappe-Messi-Neymar

Messija so ob slovesu premagala čustva. FOTO: Albert Gea/ Reuters

V Parizu danes pričakujejo prihod, ki se je po 21 letih poslovil od Barcelone. Štiriintridesetletni Argentinec naj bi bil po mnenju katarskih lastnikov Paris Saint-Germaina zadnji manjkajoči kamenček v mozaiku ekipe, ki že leta neuspešno naskakuje naslov v ligi prvakov.Že včeraj zvečer se je skupina navijačev PSG zbrala pred letališčem Le Bourget, da bi ujela prihod superzvezdnika, ampak njihovo čakanje je bilo zaman. Messija ni bilo. Na včerajšnji ganljivi poslovilni novinarski konferenci je nakazal, da je prestop v Pariz možnost, a dodal, da dogovor še ni sklenjen. Kot piše agencija AFP, je PSG pravzaprav edina opcija, saj je edini klub, ki si lahko v teh časih privošči 35 milijonov letne plače za igralca v jeseni kariere.Messi, za mnoge najbolj nadarjeni nogometaš v zgodovini, je v Barcelono prišel s 13 leti in z njo osvojil 35 lovorik, štirikrat je osvojil ligo prvakov in desetkrat špansko prvenstvo. Dosegel je 672 golov, kar je največ za igralca v petih najmočnejših ligah. Čeprav je privolil v polovično plačo na Camp Nouu, je la liga prižgala rdečo luč klubu, ki ga bremeni 1,2 milijarde evrov visok dolg.Na Parku princev sta glavna igralcain. Slednji, njegov nekdanji soigralec v Barceloni, zasluži 36 milijonov evrov na leto. Poleti so francoski podprvaki pripeljaliiz Real Madrida in zlatega italijanskega vratarja. Messi je prost igralec, kot je bil Ramos. V Parizu bi se srečal z reprezentančnim soigralcem. Za nameček je trenertako kot on kariero začel pri klubu Newell's Old Boys v Rosariu.