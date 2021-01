Messi in Pedri z eno potezo popolnoma omrežila Špance

Messi in Pedri za visoko oceno devet

Trener Ronald Koeman (desno) je pohvalil vlogo Messija (št. 10) v ekipi Barcelone. FOTO: Josep Lago/AFP



Začeli obujati spomine na Andresa Iniesto

Messi se je povsem sprostil tudi v družbi Antoina Griezmanna. FOTO: Ander Gillenea/AFP

Na zahodu nič novega, bi lahko zapisali ob pogledu na trenutno razmerje moči v španskem nogometnem prvenstvu. Tudi v tej sezoni bodo odločali o naslovu prvaka Real, Atletico in – Barcelona. Drži, tudi klub, ki je bil v prvem delu sezone tarča posmeha celo med lastnimi navijači, se je z odmevno zmago v Bilbau vrnil v igro za kaj več, ob tem pa oživel svojega prvega asaOsrčje Baskije ne pade vsak dan – Barcelona je v zadnjih petih obiskih Bilbaa zmagala le enkrat, izgubila kar trikrat. Zmaga s 3:2 ima še večjo težo, če upoštevamo podatek, da je prvi gol zabil baskovski napadalecin je bilo treba vstati od mrtvih po prejetem golu že v 3. minuti derbija.Katalonci se delovali kakovostno, vsaj navzven sta se najbolje ujela Lionel Messi in. Toda na igrišču novega štadiona v Bilbau, ki bo letos gostil tudi eno od skupin eura 2020, ni bilo videti, da bo Messi prav v času eura dopolnil že 34 let, Barçin nakup s Kanarskih otokov pa je šele novembra postal polnoleten.Tudi španski mediji so zaznali povezanost med Messijem in Pedrijem, kljub majhnemu številu skupaj preživetih minut sta na igrišču delovala kotinv Titaniku. Ni čudno, da jima je katalonski Sport namenil oceno 9 (preostali:6,5,7,4,6,7,6,7,6), madridski As pa po tri zvezdice (po dve so prejeli Araujo, De Jong, Dembele in Griezmann, preostali po eno). »Pedri je opravil diplomo« in »Messi-Pedri, čarobna povezava dveh genijev« sta le dva naslova, ki opisujeta evforijo v katalonskih medijih.»Messi daje za klub vse od prvega dne, v njem je preživel veliko let na najvišji ravni, v resnici pa je vse bolj učinkovit,« je ocenil Barçin trenerNizozemec ni mogel mimo najstnika iz Las Palmasa, ki je z mojstrsko podajo omogočil Messiju prekrasen gol: »Kljub komaj dopolnjenim 18 letom igra zrelo, pri čemer uporablja tudi glavo.«Dobesedno, bi lahko dodali. Pedri je zabil svoj sploh prvi gol z glavo, potem ko se je zdelo, da je šla ena od akcij Barcelone v nič zaradi (pre)dolge podaje. »Še dobro, da je De Jong spremljal akcijo,« je zatrdil Pedri, o podaji za Messijev gol pa dodal: »Ključno je bilo, da mi je Messi povedal, kaj bo naredil in kam bo stekel. Slišal sem ga in storil, kar je bilo treba.«Bomo videli, kako se bo odvijala zgodba in kako se bo razvijal Pedri. Nekateri španski novinarji so preuranjeno začeli obujati spomin na legendarnega, toda v času deževanja negativnih novic naj jim bo dovoljeno tudi to. Le upamo lahko, da fant ne bo prehitro začel nizati golov in spektakularnih predstav in bi ga želel vzeti pod svoje okrilje španski selektor. Pedri je namreč del reprezentance U-21, 24. marca bi ga morali spremljati na evropskem prvenstvu v Sloveniji …Sporočilo? Barcelona se je »čez noč« vrnila med kandidate za naslov španskega prvaka. Kdo ve, kaj bodo prinesli naslednji meseci, kateri klubi se bodo izognili koronavirusu in kdo bo ohranil mirno kri. Tudi v taboru vodilnega Atletica – rdeče-beli imajo 38 točk in dve tekmi manj od Reala (36) in Barcelone (31) – morda ni tako idilično, kot se zdi.