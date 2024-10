ManCity ostal brez športnega direktorja, mu bo sledil Guardiola?

Angleški prvaki iz Manchestra se v zadnjih tednih soočajo z veliko kritikami in odprtimi vprašanji glede disciplinskega postopka, v katerem so se znašli zaradi domnevnih 115 kršitev finančnih pravil. Tudi v pisarnah pa prihaja do sprememb, po koncu sezone se bo upokojil športni direktor Txiki Begiristain, ki je bil skupaj s Pepom Guardiolo arhitekt vzpona Manchester Cityja na vrh nogometne piramide.

Begiristain se je sprva želel upokojiti že pred petimi leti, a ga je Guardiola prepričal, da nadaljujeta sodelovanje, letos pa bo dopolnil 60 let in klubsko vodstvo je že obvestil, da ima dovolj. Pomagal bo imenovati svojega naslednika, ki je bojda že izbran in naj bi z delom začel ob prehodu v novo leto, Begiristain pa bo za lažje obdobje tranzicije pomagal do konca aktualne sezone.

Z njegovim odhodom je še bolj pod vprašajem nadaljnja usoda Pepa Guardiole, tesnega prijatelja Begiristaina, ki mu pogodba ob koncu sezone prav tako poteče. Prav Begiristain je bil pred leti v Barceloni tisti, ki je zastavil besedo za Guardiolo. »Le nekaj odstotkov ljudi v klubu je želelo trenerski posel zaupati meni, a je Txiki vztrajal, brez njega ne bi bil, kjer sem,« mu je hvaležen katalonski strateg.

Po informacijah angleških medijev naj bi se Guardiola o naslednjem koraku v karieri dokončno odločil pozimi. Medtem pa ima City kljub morebitni kazni, ki jih čaka, visokoleteče načrte, prenovili in povečali bodo tribune štadiona Etihad, ki bo po koncu renovacije sprejel 60.000 gledalcev.