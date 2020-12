Messi v Valladolidu presegel Peleja

Argentinski nogometni virtuozje na sinočnjem prvenstvenem gostovanju pri Valladolidu poskrbel za nov zgodovinski dosežek.33-letni Messi je v 65. minuti zadel za 3:0, to pa je bil že njegov 644. gol v dresu Barcelone, s čimer je postal nogometaš z največ zadetki za en klub. Za seboj je pustil tudi legendarnega, ki je za Santos zadel 643-krat.»Ko sem začel igrati nogomet, si nisem mislil, da bom podrl katerega od rekordov, še posebej tega, ki sem ga danes in ga je postavil Pele. Lahko se samo zahvalim vsem, ki so mi pomagali vsa ta leta, soigralcem, družini, prijateljem in vsem, ki me podpirajo vsak dan,« je na Instagramu zapisal Messi, ki je za rekord potreboval 749 tekem.Izjemni Argentinec pa lahko v prihodnosti izboljša še en rekord, ki je v lasti Peleja. Ta je za Brazilijo dosegel 77 golov, kar je južnoameriški rekord, Messi pa je trenutno pri številki 71.