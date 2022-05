Milan po enajstih letih spet italijanski prvak

Nogometaši Milana so prvič po enajstih letih postali italijanski prvaki. Svojo 19. zvezdico so si zagotovili z zmago s 3:0 v zadnjem, 38. kolu na gostovanju pri Sassuolu. Njihov edini tekmec Inter je svoje delo v zadnjem dejanju sezone prav tako opravil po pričakovanjih in s 3:0 premagal Sampdorio, a ostal za dve točki prekratek.

Milan je sicer za naslov potreboval le točko, toda že v prvem polčasu je dvakrat zadel Olivier Giroud, enkrat pa prihodnji član Barcelone Franck Kessie, tako da je bil razplet znan že precej pred zadnjim sodnikovim žvižgom. Pri vseh treh golih je podal Rafael Leao, ki naj bi bil v prestopnih načrtih francoskega prvaka Paris Saint-Germaina.

Navijači Milana so po koncu tekme vdrli na igrišče za prvo ligaško slavje po letu 2011 in obdobju, ki so ga zaznamovale finančne težave in povprečne igralske zasedbe.

Milanski moštvi v ligo prvakov

Inter, pri katerem je Samir Handanović branil celo tekmo, je odpor Sampdorie strl v drugem polčasu z goli Ivana Perišića in dveh Joaquina Corree. Črno-modri so si tako kot Milan zagotovili igranje v ligi prvakov v naslednji sezoni, to pa je uspelo tudi tretjeuvrščenemu Napoliju, ki je danes s 3:0 slavil pri Spezii, ter četrtouvrščenemu Juventusu, ki je že v soboto izgubil pri Fiorentini z 0:2.

Roma in Lazio bosta igrala v evropski ligi, Fiorentina pa v konferenčni, medtem ko je Atalanta, pri kateri je v soboto po štirih mesecih spet zaigral Josip Iličić, na osmem mestu ostala brez evropskih tekmovanj. K temu je precej pripomogel Leo Štulac, ki je v Bergamu dosegel edini gol na sobotni tekmi za Empoli.