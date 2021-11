Mitrović popeljal orle v Katar, Ronaldovi v kvalifikacije

Kakšna drama na Štadionu luči v Lizboni. Srbija je z 2:1 premagala Portugalsko in si zagotovila neposredno vstopnico na svetovno prvenstvo v Katarju. Mož odločitve je bil sijajni napadalec Aleksandar Mitrović, ki je tik pred iztekom rednega dela tekme podajo Dušana Tadića spremenil v zlati gol.

Portugalski bi zadostoval neodločen rezultat, ampak Cristiano Ronaldo in njegovi evropski prvaki iz leta 2016 bodo morali v dodatne kvalifikacije. Gostitelje je že v drugi minuti v vodstvo popeljal Renato Sanches. V 33. minuti je napako domačega vratarja Ruija Patricia kaznoval Tadić. Ko se je zdelo, da bodo igralci selektorja Fernanda Santosa vendarle osvojili prvo mesto v skupini A, pa so srbski orli zadeli v polno.

Cristiano Ronaldo in Dušan Tadić sta bila osrednji osebnosti tekme v Lizboni, na koncu se je veselil Srb. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP

Selektor Dragan Stojković je šel na vse ali nič in dobil vse. Mož odločitve je bil z osmim golom v kvalifikacijah 27-letni rezervist Mitrović. Član angleškega drugoligaša Fulhama je dosegel 44. zadetek za Srbijo in je njen najboljši strelec.

V skupini B so Španci z golom Alvara Morate v 86. minuti premagali Švedsko in si zagotovili nastop na SP, Švedi, pri katerih je v 73. minuti v igro vstopil Zlatan Ibrahimović, bodo pot v Katar iskali v play offu. Že prej so Hrvati v Splitu premagali Rusijo in se prav tako uvrstili v Katar, kjer bodo branili drugo mesto iz Rusije.

Standings provided by SofaScore LiveScore