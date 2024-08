Moldavski tekmec Olimpije v Stožicah z novim trenerjem

Olimpijin četrtkov tekmec v 3. kolu kvalifikacij za konferenčno ligo je pred prvo tekmo v Stožicah zamenjal trenerja. Namesto Ukrajinca Jurija Hure, ki je konec marca nasledil nekdanjega celjskega trenerja Romana Pilipčuka, bo najuspešnejši klub v obdobju samostojne Moldavije iz krize poskušal izvleči 42-letni Hrvat Mislav Karoglan, nazadnje trener Hajduka. Klub iz Tiraspola iz od Moldavije odcepljene in nepriznane Pridnestrske moldavske republike je v preteklosti že večkrat izbral hrvaške strokovnjake. Pred Karoglanom so bili trenerji Zoran Vulić, Zoran Zekić, Goran Sablić in Stjepan Tomas.

Šerif, ki je od leta 2001 osvojil kar 20 naslovov moldavskega prvaka, je v minuli sezoni osvojil drugo mesto in sezono končal brez lovorike. Med drugim se je v zadnjih dveh evropskih sezonah uvrstil v evropsko ligo. Šerif je v 1. kolu kvalifikacij za EL po 11-m izločil azerbajdžanski Ziro, v 2. kolu pa izgubil od švedskega Elfsborga. Konec minulega tedna je v domačem prvenstvu premagal Dacio z 2:0.