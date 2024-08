Olimpija in Maribor naprej, Bravu odplavala Evropa

V nadaljevanju preberite:

Za zgodovinski dosežek in nastop vseh štirih klubov v 3. kvalifikacijskem kolu za evropsko ligo ter konferenčno ligo je zmanjkal ščepec sreče, znanja in izkušenj. Krajšo so potegnili Šiškarji. Olimpija in Maribor bosta še lovila preboj v konferenčno ligo. Pol minute so Ukrajinci potrebovali za prvi gol. Olimpija je skozi tekmo trpela. Mariborčani so v Craiovi reševali »glavo« in se v trenutkih, ko so res viseli, vselej znali izvleči iz »smrtnega objema« domačih plenilcev. V drugem polčasu so ti jurišali in oblegali vrata Ažbeta Juga (60:40 v odstotkih v posesti žoge, 17:9 v strelih).