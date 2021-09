Mourinho in Sarri nared za spopad v Rimu

Mourinho ima več ciljev, Sarri je čutil večji pritisk v serie C

Jose Mourinho in Maurizio Sarri. FOTO: Miguel Medina/AFP

Eno najzanimivejših tekem konca tedna bodo igrali v Rimu, kjer se bosta v derbiju 6. kola italijanskega nogometnega prvenstva pomerilain. Gre za večna tekmeca v večnem mestu, navijače krasi eno od najmočnejših rivalstev na stari celini.Oba kluba sta poleti zamenjala svoja trenerja, v Rim sta prišla ugledna strokovnjakain. Pred tekmo sta razmišljala zelo zanimivo. »Rad imam rivalstva, voditi Romo v takem derbiju je zame pravi privilegij, po koncu bom bogatejši za veliko izkušnjo. Želim, da zmagamo,« je zatrdil Mourinho.»Kljub želji po zmagi nad Laziem seveda to ni naš edini cilj v tej sezoni,« je dodal Mourinho, ki se je po porazu z Verono hitro odzval s četrtkovo zmago nad Udinesejem, v rimski derbi bo Roma krenila sod Lazia, ki čaka na zmago že štiri tekme. Lazio (4-3-3) bo krenil nad Romo (4-2-3-1) z imeni, kot so Pedro, Immobile in Anderson, napad tokratnih gostov bo vodil Tammy Abraham.Sarri miri vznemirjenje navijačev in poskuša privarčevati. »Seveda me derbi zelo zanima, gre za posebno tekmo, zato želimo razveseliti naše navijače. Pritisk? Naj vam povem, da sem doslej čutil največji pritisk, ko sta se v seri C merila Sangiovannese in Montevarchi, to je stoletno rivalstvo!« je zatrdil Sarri.