Mura že pozna nagrado: naslednja pot v Atene ali Baku

Pari 3. kola kvalifikacij za ligo prvakov:



Pari 3. kola kvalifikacij za evropsko ligo:

Slovenski nogometni prvakbo v primeru zmage nadv 2. kolu kvalifikacij za ligo prvakov v 3. igral protiali. Tako je določil žreb parov na sedežu Evropske nogometne zveze v Nyonu. Če Muri ne uspe preskočiti Ludogorca – prvo tekmo 2. kola bosta ekipi igrali v sredo ob 20.00 v Murski Soboti –, bi se Sobočani preselili v 3. kolo kvalifikacij evropske lige. Prve tekme 3. kroga kvalifikacij lige prvakov bodo 3. in 4. avgusta, povratne pa 10. avgusta.Tudi Maribor, Olimpija in Domžale so dobili morebitne tekmece v 3. krogu konferenčne lige. Domžale bodo igrale proti islandskemu Hafnarfjördurju ali norveškemu Rosenborgu, Olimpija proti makedonskemu Škupiju ali portugalski Santa Clari, morebitna tekmeca Maribora pa sta srbski Čukarički ali azerbajdžanski Sumgait.Slovenski klubi pa morajo najprej preskočiti ovire v 2. kvalifikacijskem krogu, in sicer Domžale finsko ekipo Honka Espoo, Olimpija malteško Birkirkaro, Maribor pa švedski Hammarby. Prve tekme 3. kroga bodo 5., povratne pa 12. avgusta. Zmagovalci se bodo uvrstili v play-off, ki bo 19. in 26. avgusta.Dinamo Zagreb/Omonia – Legia Varšava/Flora TallinnLincoln Red Imps/Cluj – Slovan Bratislava/Young Boys BernKairat Almaty/Crvena zvezda – Alaškert/Šerif TiraspolMalmö/HJK Helsinki – RangersFerencvaros/Žalgiris – Slavia PragaPSV Eindhoven/Galatasaray – Celtic/MidtjyllandSpartak Moskva – BenficaGenk – Šahtar DonjeckMonaco – Rapid Dunaj/Sparta PragaDinamo Zagreb/Omonoia – Legia Varšava/Flora TallinnKairat Almaty/Crvena zvezda – Alaškert/Šerif TiraspolLincoln Red Imps/Cluj – Slovan Bratislava/Young Boys BernOlympiakos/Neftči – Malmö/HJK HelsinkiJablonec – Celtic/MidtjyllandRapid Dunaj/Sparta Praga – Anorthosis FamagustaPSV Eindhoven/Galatasaray – St. Johnstone