Muri bodo delili pravico Švedi, Olimpiji Avstrijci, Domžalam Ukrajinci

Olimpija začenja na Azorskih otokih

Matej Jug bo aktiven v Evropi. FOTO: Tadej Regent

Trije slovenski nogometni klubi bodo v četrtek igrali v evropskih pokalih, Uefa pa je že določila sodnike, ki jim bodo delili pravico na tekmah kvalifikacij za konferenčno in evropsko ligo.Pod drobnogledom navijačev bo predvsem švedski sodnikki so mu zaupali vodenje prve tekme 3. kola kvalifikacij za evropsko ligo medin. Prvi del dvoboja slovenskega in litovskega prvaka bo jutri ob 20. uri v soboški Fazaneriji, Prekmurci pa bi si v primeru napredovanja – povratna tekma bo naslednji teden – že zagotovili Evropo vse do začetka decembra.Dva kluba lovita Uefino konferenčno ligo, 3. kolo kvalifikacij pa bosta odprla na tujem. Gostovanjepriv Trondheimu (19.00) bo nadziral ukrajinski sodnik, tekmoprina Azorskih otokih (21.30) pa avstrijski mož v črnemAktivni bodo tudi trije funkcionarji izpod dežnika NZS. Sodnikbo vodil tekmo 3. kola kvalifikacij za konferenčno ligo med Ferreiro in Larnejem na Portugalskem,bo Uefin delegat na tekmi 3. kola kvalifikacij za evropsko ligo med Galatasarayem in škotskim St. Johnstonom,pa kontrolor sojenja na Dunaju, kjer se bosta merila Rapid in ciprski Anorthosis.