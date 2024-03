Na delu tekmeci Slovenije: kaj bodo opravili Angleži in Danci?

Prvič v koledarskem letu 2024 bodo luči na Wembleyju zasvetile za tri leve, reprezentanca Garetha Southgata na prestižni prijateljski tekmi gosti Brazilijo. Tudi strokovni štab slovenske reprezentance bo zelo zanimalo, kako bo napadalne adute razporedil angleški selektor in kako bodo Brazilci napadli ne najbolj prepričljivo obrambo. Danska, prvi slovenski tekmec na euru, gosti Švico.

Anglija – Brazilija (Wembley, sobota, 20.00): Angleška nogometna srenja bi si težko želela boljši preizkus za svojo reprezentanco, kot ga ponuja prenovljena, a kljub temu nevarna reprezentanca Brazilije. Po treh zaporednih porazih v kvalifikacijah za SP 2026 so Brazilci potegnili ročno zavoro in na selektorsko klop je sedel Dorival Junior, ki bo proti Angliji prvič vodil seleção. Pri Brazilcih bo v ospredju zvezdnik madridskega Reala Vinicius Junior, evropski nogometni navijači pa si obetajo, da bodo na delu videli tudi čudežnega dečka Endricka, ki je prejel Dorivalov klic, poleti pa bo okrepil vrste Reala.

Slovenci vedo, kako je gostovati na Wembleyju, tudi Jan Oblak je že stal iz oči v oči s kapetanom Harryjem Kanom. FOTO: Carl Recine/Reuters

Bolj kot igra Brazilije bo za Slovence in ne nazadnje tudi za preostale evropske reprezentance pomembno, kako bo na začetku priprav na evropsko prvenstvo delovala zasedba Garetha Southgata. Angleški selektor ima na razpolago poimensko močno zasedbo, ki pa ji manjkajo lovorike in v uspeha željni angleški javnosti bo vse razen naslova evropskega prvaka poleti spodrsljaj.

Ključna Bellingham in Rice

Southgate udarnega napada ne bo mogel preizkusiti, Bukayo Saka je zaradi bolečin v mišici že zapustil angleški tabor, Harry Kane bo tekmo proti Braziliji zaradi udarca v gleženj zelo verjetno izpustil. Nič torej ne bo z napadom Phil Foden-Kane-Saka, ki ga analitiki pričakujejo na euru, v konici napada bo priložnost dobil golgeter Aston Ville Ollie Watkins, na desnem krilu bi lahko zaigral Cole Palmer, ki navdušuje pri Chelseaju.

V zvezni vrsti se vse vrti okrog Juda Bellinghama in Declana Rica, šibke točke pa lahko iščemo v zadnji vrsti. Kako se bosta Kyle Walker in Joe Gomez na krilih spopadla z bliskovito hitrim Vinciusom? Kako bo John Stones, ki za Manchester City igra v zvezni vrsti, izgledal v osrčju obrambe? Je Jordan Pickford dovolj dobra številka ena za pretendente za naslov evropskega prvaka? Vse to in še več bo z zanimanjem opazoval tudi Matjaž Kek s sodelavci, ko bo pripravljal taktiko v lovu za presenečenje proti favoriziranim trem levom. Proti premešani zasedbi Brazilije z 12 novinci bi bilo vse razen zmage presenečenje. Tip: 1.

Christian Eriksen FOTO: Mads Claus Rasmussen/AFP

Danska – Švica (Parken, sobota, 20.00): Danska je na štadionu Parken dobila zadnjih sedem obračunov, gladko je novembra odpravila tudi Slovenijo, ob začetku poti na euro pa gosti vedno nevarno reprezentanco Švice. Selektor Kasper Hjulmand naj bi po napovedih domačih medijev precej eksperimentiral s postavo, nekaj udarnih članov je poškodovanih (Christensen, Skov Olsen, Norgaard), selektorja pa veseli povratek Rasmusa Hojlunda, zdrav je tudi Christian Eriksen. Danski navijači pričakujejo, da bo tokrat več priložnosti dobil mladi up Celtica Matt O'Reilly, ki je reprezentančni debi dočakal ob porazu proti Severni Irski ob koncu kvalifikacijskega cikla. Švica je na zadnjih šestih tekmah zmagala le enkrat in nima več tako zvezdniške zasedbe kot pred leti, a premore nekaj zanimivih mladih igralcev, denimo krilnega napadalca Bologne Dana Ndoyja. Tip: 1.