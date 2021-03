Barcelona in Messi po Cruijffovih taktih

Jordi Cruyff je prvi favorit za vlogo športnega direktorja, toda sin slavnega očeta Johana je trenutno selektor Ekvadorja. FOTO: Daniel Tapia/Reuters

V Barceloni jutrišnja povratna tekma osmine finala lige prvakov proti Paris St. Germainu, ki jo bodo Katalonci začeli z zaostankom z 1:4, ni v ospredju. Na očeh privržencev kluba in javnosti so prve poteze novega, starega predsednikaki je že zavihal rokave in postavlja temelje prenovljene Barcelone.Med vidnejšimi kadrovskimi premiki v naslednjih tednih bo ustoličenje športnega direktorja. Glavni kandidat je, sin očeta sodobne in zmagovalne Barcelone. Laporta v klubu želi imeti čim več nekdanjih nogometašev.bo nadaljeval trenersko delo in je Laporti že izstavil seznam igralcev, ki jih želi imeti na voljo. To so:in. Na prodajnem seznamu stain, zastonj pa naj bi prišel šeLaporta je predsedoval Barceloni že v obdobju od 2003 do 2010, prvi mandat pa je začel s ključno potezo, ki je bila temelj za najsijajnejšo Barcelono: pripeljal je Brazilca. Pred volitvami pa je bil njegov najmočnejši adut. Zagotavljal je, da bo najboljši igralec Barcelone v njeni zgodovini največja okrepitev njegove Barcelone.Vzdušje pri Barceloni se je po vrnitvi v bitko za naslov španskega prvaka močno popravilo. Tudi španska javnost, vključno z najvidnejšimi komentatorji, je pred zadnjimi dvanajstimi tekmami v LaLiga največ možnosti za naslov dala prebujeni Barceloni.Laporto, sicer odvetnika in nekoč vodjo skrajne navijaške skupine Barcelone, čaka tudi zahtevna denarna sanacija kluba, saj dolgovi presegajo milijardo evrov.