Na petkov ples ob Ženevsko jezero še Chelsea in Villarreal

Navijači najboljših osmih nogometnih klubih v Evropi že pogledujejo proti Nyonu, kjer bo v petek opoldne žreb četrtfinalnih parov lige prvakov. Sinoči sta si zagotovila preboj na ples kroglic ob Ženevskem jezeru še Chelsea in Villarreal (na fotografiji), potem ko so Angleži zmagali tudi na gostovanju v Lillu (1:2; Yilmaz 38; Pulišić 45, Azpilicueta 71; skupaj 1:4), Španci pa pri Juventusu v Torinu (0:3; Moreno 78, 11-m, Torres 85, Danjuma 92, 11-m, skupaj 1:4).

Poleg njiju bodo na sedežu Uefe dobili četrtfinalnega tekmeca še Liverpool, Manchester City, Bayern, Benfica, Atletico Madrid in Real Madrid, ki so si to zagotovili že prej. V vsakem primeru se obetajo 5./6. in 12./13. aprila štirje nogometni spektakli najvišje ravni. V boju za finale, ki bo 28. maja v Parizu, je ostal en slovenski nogometaš, vratar Jan Oblak v majici Atletica.

Slovo Juventusa v Torinu

Juventus ni mogel streti aktualnega zmagovalca evropske lige. Rumena podmornica se je izkazala za čvrsto ekipo, vseeno pa bi lahko Juventus že v prvem polčasu prišel do prednosti, če bi pri zaključku v 22. minuti Dušan Vlahović meril nekoliko nižje, tako pa je zadel vratnico. Srb bi se lahko bolje odzval tudi v 36. minuti, ko žoge z glavo iz neposredne bližine ni strpal v mrežo Geronima Rullija. Tudi Villarreal je imel svoje priložnosti v prvem delu, najbližje pa je bil Giovani Lo Celso, ko je z levico z roba kazenskega prostora ob koncu 22. minute meril za las mimo vrat.

Dušan Vlahović je zatresel vratnico, to je bilo premalo za Juventus. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Drugi polčas se je začel mirno, pravih razburjenj pa ni bilo do 78. minute, ko je po ogledu posnetka v sobi za VAR Villarreal dobil enajstmetrovko po minimalnem kontaktu nad Francisom Coquelinom. Wojciech Szczesny je bil sicer blizu, a je bil strel Gerarda Morena ravno dovolj močan in natančen za vodstvo rumene podmornice.

Pričakovati je bilo pritisk Juventusa, a si pravih priložnosti ni priigral, za nameček je po podaji s kota za povišanje vodstva v 85. minuti zadel še Pau Torres. Po igranju z roko Matthijsa de Ligta je Villarreal pet minut kasneje še enkrat prišel do strela z bele pike, za 3:0 pa je zadel Arnaut Danjuma ter španskemu predstavniku tretjič v zgodovini zagotovil nastop med osmimi najboljšimi med evropsko klubsko elito.