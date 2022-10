Na voljo le še 7 odstotkov vstopnic za nogometni ples v Katarju

To pomeni, da je na voljo le še okoli 7 odstotkov vstopnic za turnir, ki se bo začel 20. novembra in končal 18. decembra. Na vrhu seznama najpogostejših kupcev vstopnic so prebivalci Združenih držav Amerike, Savdske Arabije in Anglije, največ zahtevkov za nakup VIP-vstopnic oziroma tistih, pri katerih je vključena tudi pogostitev, pa prihaja z mehiškega tržišča. V 29 dneh, kolikor bo trajal mundial, v Katarju pričakujejo okoli 1,2 milijona tujih gostov, za katere še vedno pripravljajo dodatne namestitvene enote.

Nazadnje so jih dodali 30.000, in sicer predvsem po zaslugi najete križarke s 1075 kabinami, ki je pristala v Dohi in bo služila kot plavajoči hotel. Dva milijona prenočitev je že rezerviranih v hotelih, apartmajih, na ladjah in nekaterih kampih, cene se zaenkrat gibljejo okoli 470 ameriških dolarjev (478,4 evra) na noč.