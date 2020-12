Nagelsmann ponosen na svoje nemške stroje

Nagelsmann ponosen na svoje stroje

Ole Gunnar Solskjaer je s svojimi igralci razočarano zapustil igrišče. FOTO: Annegret Hilse/Reuters



Solskjær: Odločilen je bil poraz v Istanbulu

Polfinalist pretekle sezone lige prvakov Leipzig se je sinoči uvrstil v izločilne boje, potem ko je na domačem igrišču premagal Manchester United s 3:2 in angleškega predstavnika potisnil na tretje mesto, ki prinaša nadaljevanje sezone v evropski ligi.Nemško moštvo sni imelo lahke naloge, saj je imelo slabe spomine na prvo medsebojno tekmo na Old Traffordu (0:5), za napredovanje pa je nujno potrebovalo vse tri točke.A varovanci 33-letnegaso tekmo začeli fantastično, s hitrima goloma v prvih 13. minutah šokirali rdeče vrage in po 69. minutah vodili s 3:0, na koncu pa ustavili zadnje krčevite napade nasprotnikov za zmago s 3:2. Uspeh so bučno proslavili v slačilnici.»Igralci so dobro uresničili naš načrt, še posebej v prvem polčasu. Trdo so se borili. Pred tekmo sem rekel, da so stroji, to pa so nocoj znova pokazali. Imajo neverjetno mentaliteto. Gola, ki smo ju prejeli, sta bila nesrečna, v takih situacijah moramo bolje igrati v obrambi. Zaključna faza tekme je bila zelo intenzivna, a igralci so v preteklih tednih pokazali, da so sposobni dobro zaključiti tekme. Zasluženo smo napredovali iz skupine s tremi težkimi nasprotniki, kar ni samoumevno za tako mlad klub, kot je Leipzig. Danes bomo malo proslavili, nato pa se osredotočili na Bremen,« je svoje igralce pohvalil Nagelsmann.Izjemno pomemben delež je z golom in asistenco prispeval branilec: »Ponosen sem na svojo ekipo, pokazali smo, da lahko premagamo velike ekipe. Po zmagi nad Manchester Unitedom se počutimo izjemno. Ob koncu smo si stvari nekoliko zapletli, vendar je imelnekaj odličnih posredovanj in nas rešil.«Pri Manchester Unitedu so bili razočarani po novem neuspehu, ko so v svoji 23. sezoni v najmočnejšem evropskem tekmovanju še petič ostali brez izločilnih bojev.Trenerje priznal, da njegova ekipa ni bila dovolj dobra: »Prepozno smo začeli igrati. Ne moreš dopustiti nasprotniku, da povede s 3:0, in pričakovati povratka. Ob koncu nam je zmanjkalo sreče. Seveda ne moremo reči, da smo bili dovolj dobri. Nismo bili. Odločilen poraz je bil v Istanbulu, na tega se lahko ozreš nazaj in ugotoviš, da smo izgubili točke, ki bi jih morali imeti. Danes smo bili blizu, vendar smo vedeli, da bomo morali braniti predložke v kazenski prostor. Nismo jih mogli razčistiti. Kot nogometaš se ne moreš smiliti samemu sebi. V soboto imamo težko tekmo proti Manchester Cityju in moramo se zbrati.«Kapetanje dodal: »V prvih 20 minutah nismo bili dovolj dobri in nasprotniki so zadeli iz dveh priložnosti. Pri rezultatu 0:2 smo rekli, da bo naslednji gol odločilen. Pritisnili smo na nasprotnika, ki pa je zadel iz prvega pravega napada v drugem polčasu. Tudi takrat smo še vedno verjeli v povratek, vendar pa je bil tretji gol odločilen. Na koncu smo bili blizu uspehu. Premagali so nas, ker nismo znali ustrezno reagirati ob predložkih. Igrali smo v zahtevni skupini, vendar imamo občutek, da bi morali napredovati. V pretekli sezoni smo se zelo trudili, da bi se uvrstili v to tekmovanje, in zaslužimo si igrati v njem. Narediti moramo več. Razočarani smo.«