Naivnost izkušenih jih je proti Rennesu stala prve evropske točke

Slovenski nogometni prvak Mura je v tretjem nastopu v skupini G konferenčne lige še tretjič izgubil, a je bil najbližje prvi točki. Rennes je bil v Ljudskem vrtu boljši z 2:1 in po presenetljivem porazu Tottenhama v Arnheimu je zasedel tudi vrh lestvice. Prekmurci niso razočarali, srčno so se borili in po prvem zaostanku hitro izenačili prek Mitje Lotriča, a so si privoščili preveč naivnosti. Naslednja tekma bo povratna, Mura bo 4. novembra gostovala v Rennesu. Kakšen kapital so si nabrali?