Najprej Baku, nato Rim: čakamo še dva polfinalista eura 2020

Raheem Sterling na tem euru sodi med najboljše nogometaše. FOTO: John Sibley/AFP

Prvi polfinalni par evropskega nogometnega prvenstva je znan. Nastop med štirimi najboljšimi reprezentancami stare celine sta si v petek zagotovili Španija in Italija . Danes bosta na sporedu še preostali tekmi četrtfinalnega sporeda. Ob 18. uri se bosta pomerili Češka in Danska, ob 21. uri pa še Anglija in Ukrajina.V Bakuju v Azerbajdžanu se bosta udarili Češka in Danska. Čehi so v osmini finala s taktično dovršeno predstavo presenetili Nizozemce (2:0), ki v skupinskem delu niso oddali niti točke. Danci so na prvi tekmi izločilnih bojev s 4:0 zanesljivo ustavili Wales. Na letošnjem euru prvaki iz leta 1992 igrajo sijajno ter na krilih grozljivega dogodka, ki se je zgodil na prvi tekmi skupinskega dela. Takrat se je proti Finski nenadoma na igrišču zgrudil. Zastalo mu je srce, kasneje pa ga je zdravstvena služba vrnila k življenju za vendarle srečen epilog dogajanja v Koebenhavnu.Vaclik; Coufal, Čelustka, Kalas, Kaderabek; Holeš, Souček; Masopust, Barak, Ševčík; Schick; Danska: Schmeichel; Christensen, Kjær, Vestergaard; Wass, Højbjerg, Delaney, Mæhle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard.V Rimu se bosta nato v zadnjem četrtfinalnem obračunu udarili Anglija in Ukrajina. Angleži na prvenstvu sploh še niso prejeli gola, v osmini finala pa so izločili Nemčijo za prvo zmago proti »elfu« na velikih tekmovanjih po 55 letih. Zdaj varovancečaka edini obračun zunaj Londona. Tekmeci bodo Ukrajinci, ki so v izdihljajih podaljška ugnali Švedsko z 2:1. Strelec odločilnega zadetka je bil. Oba zmagovalca sobotnih tekem bosta na Wembleyju v Londonu igrala 7. julija. Dan prej se bosta prav tako na Wembleyju pomerila Italija in Španija.Pickford; Walker, Stones, Mings, Trippier; Phillips, Rice; Sterling, Mount, Foden; Kane;Buščan; Karavajev, Zabarni, Krivcov, Matvijenko, Zinčenko; Sidorčuk, Stepanenko, Šaparenko; Jarmolenko, Jaremčuk.