Najprej jih je odpravila Uefa, zdaj nad Američane še agencija

Ameriška investicijskaki so jo predvideli za izpeljavo projekta » nogometna superliga «, je doživela neprijetno presenečenje. Neodvisna agencija za ocenjevanje trajnosti Standard Ethics s sedežem v Londonu je namreč banki JP Morgan znižala oceno, potem ko je osovražen projekt financiranja superlige padel v vodo. Standard Ethics je spremenila oceno iz »ustrezne« v »neskladno«.Standard Ethics je kritizirala tako ameriško banko kot dvanajsterico klubov, ki jenato pa se odpovedalo ideji zavoljo strahovitega pritiska javnosti, navijačev in Evropske nogometne zveze.»Standard Ethics ocenjuje, da so usmeritve nogometnih klubov, ki so bili vključeni v projekt superlige, in usmeritve ameriške banke JP Morganki jih agencija določa v skladu s smernicami OZN, OECD in Evropske unije ter pri tem upošteva interese deležnikov,« so zapisali pri londonski agenciji.