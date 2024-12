Anglijo je na poti do evropskega prvaka zadnja premagala Slovenija

V nadaljevanju preberite:

Uvodno dejanje evropskega prvenstva v nogometu do 21 let, kjer bo od 11. junija do 28. junija tekmovanje najboljših mladih reprezentanc na stari celini, v Bratislavi ni bilo po godu Slovencev. Žreb jim je v skupini B namenil izključno velesile in že evropske prvake: branilko naslova Anglijo, ob njej pa še trikratno šampionko v tej starostni kategoriji Nemčijo in Češko, evropsko prvakinjo iz leta 2002.

»Skupina je podobna kot je bila na domačem euru, le Španija in Italija sta zamenjala Anglijo in Nemčijo. Lahkih tekem ni, ampak verjamem v svoje fante. Odigrali smo nekaj fantastičnih tekem in se pomešali med najboljše reprezentance v Evropi,« je komentiral skupino selektor Milenko Aćimović. Slovenci bodo prvo tekmo finalnega turnirja odprli proti Nemčiji, 12. junija v Nitri. Potem se bodo udarili z Angleži, za konec skupinskega dela pa še s Čehi.