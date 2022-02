Napeto bo do zadnje tekme

Nogometaši Brazilije in Argentine so v južnoameriških kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022 dosegli novi zmagi. Argentinci so z 1:0 odpravili Kolumbijo, Brazilci pa s 4:0 Paragvaj.

V Cordobi je zmago Argentincem proti Kolumbiji, ki je dva kroga pred koncem v kar velikih težavah glede same uvrstitve na SP, zagotovil zadetek Interjevega napadalca Lautara Martineza v 29. minuti. Za Argentino je bila to deseta zmaga na 15. tekmi in je na drugem mestu s 35 točkami.

Štiri točke več imajo Brazilci, ki so si tako kot Argentinci že pred časom zagotovili vozovnico za SP. Tokrat so v Belo Horizonteju povedli v 28. minuti, ko je zadel Leedsov napadalec Raphinha, v 62. minuti je prednost podvojil novi igralec Aston Ville Philippe Coutinho, Ajaxov napadalec Antony je v 86. minuti zadel za 3:0, Rodrygo, član madridskega Reala, pa v 88. za 4:0.

Tretjeuvrščeni Ekvador je igral 1:1 v Peruju, slednji je trenutno na petem mestu lestvice, ki vodi v dodatne medcelinske kvalifikacije. Vsaj te pa si je že zagotovil Ekvador.

Točko več od Peruja ima Urugvaj, ki je tokrat s 4:1 odpravil Venezuelo, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta, Edinson Cavani in Luis Suarez so bili strelci za zmagovalce.

V boju za uvrstitev na SP ostaja tudi Čile, ki je tokrat zmagal v Boliviji s 3:2, Interjev Alexis Sanchez je zadel dvakrat za zmagovalce.

Med strelci je na vrhu Bolivijec Marcelo Moreno, ki je svoj deseti gol dosegel danes proti Čilu, po sedemkrat pa so zadeli Suarez, Martinez in Neymar.

Vrstni red: Brazilija 39, Argentina 35, Ekvador 25, Urugvaj 22, Peru 21, Čile 19, Kolumbija 17, Bolivija 15, Paragvaj 13, Venezuela.