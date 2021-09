Napoli maršira čez serie A, Spalletti miri: Manjka nam še 72 točk

Nogometaši Napolija tudi po 5. kolu italijanskega prvenstva ostajajo edina ekipa s stoodstotnim izkupičkom. Neapeljčani so v gosteh premagali Sampdorio s 4:0 in tako spravili v dodatno evforijo navijače, ki so že pred tekmo glasno začeli razmišljati o naslovu italijanskega prvaka.Napoli je v Genovi že po prvem polčasu vodil z 2:0, potem ko je v 10. minuti zadel, v 39. pa. Pri obeh golih je podal. V drugem polčasu se je dvakrat v vlogi podajalca znašel, Osimhen v 50. inv 59. minuti pa sta potrdila zmago.»Naprej moramo delati mirno in nič drugega. V zadnjih letih so prvaki v povprečju osvajali 87 točk, torej nam manjka še 72 točk! Veliko veliko je še do konca, verjemite, ne bi gledal predaleč v prihodnost,« miri evforijo pod Vezuvom trener Napolija Luciano Spalletti