Navijače pozval, da naj verjamejo v projekt novega trenerja

Že več tednov je znano, da bo Erik ten Hag, ki je z Ajaxom osvojil nov državni naslov, prihodnjo sezono vodil Manchester United. Nekdanji trener B-ekipe Bayerna, ko je bil trener članov v Münchnu Pep Guardiola, bo zdaj Katalončev sosed še na severozahodu Anglije, a tokrat tudi veliki rival. Ten Hag bo nasledil začasnega trenerja Uniteda Ralfa Rangnicka, Nemec se v skladu s pogodbo, ki jo je podpisal po slovesu Oleja Gunnarja Solskjaerja, seli v pisarne kluba s štadiona Old Trafford, na prihod nizozemskega trenerja pa se je zdaj (uradno) odzval tudi prvi zvezdnik kluba Cristiano Ronaldo.

»Kar vem o njem je, da je opravil fantastično delo pri Ajaxu, in da je izkušen trener. A moramo mu dati čas,« je za spletno stran kluba povedal Ronaldo. »Reči se morajo spremeniti tako, kot si želi. Upam, da bomo uspešni, seveda, saj bi to pomenilo, da bo uspešen tudi celoten Manchester. Želim mu vse najboljše, veseli smo in vznemirjeni, ne le igralci, temveč tudi navijači. Želim mu vse najboljše in verjemimo v to, da bomo naslednje leto osvajali trofeje.«

V iskanju okrepitev v napadu

Sedemintridesetletni Portugalec ima še enoletno pogodbo, potem ko se je na začetku sezone poslovil od Juventusa. Ten Hag je bil v sezoni 2018/19 v izločilnih bojih lige prvakov najprej v osmini finala usoden za Ronaldov bivši klub Real Madrid, nato je na naslednji stopnički ustavil še Portugalčev Juventus in nato dramatično ostal na pragu velikega finala v polfinalu proti Tottenhamu.

Zaenkrat se pojavlja veliko špekulacij glede Ronaldove vloge pod taktirko novega stratega, Rangnick, ki bo zdaj dve leti opravljal vlogo svetovalca kluba, je že dejal, da se morajo rdeči vragi okrepiti. United je že brez možnosti za uvrstitev v ligo prvakov, trepetal pa bo tudi v boju za mesta v evropski ligi. Ronaldo je sicer prvi strelec moštva s 24 goli, 18 jih je prispeval v premier league.

»Cristiano ni srednji napadalec in si tam niti ne želi igrati. Jasno je, da klub potrebuje še vsaj dva nova napadalca, ki bi ekipi prinesla nekaj več kakovosti in opcij. Ne bi rekel, da mislim na krila,« je dejal Rangnick.