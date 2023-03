Nekdanji premier novi predsednik nogometne zveze

Švedska nogometna zveza (SVFF) je dobila novega predsednika, potem ko so izpeljali volitve po odhodu dolgoletnega predsednika Karla-Erika Nilssona. Slednji bo namreč kandidiral za predsednika Švedskega olimpijskega komiteja. Švedski nogomet bo v naslednjih štirih letih vodil Fredrik Reinfeldt, ki je z izidom 143:111 v glasovih premagal Larsa-Christerja Olssona, ki je bil nekoč – pred Giannijem Infantinom – generalni sekretar Uefe.

Glavni izzivi VAR, prihodki od športnih stav in navijači

Pri tem je zanimivo, da je Reinfeldt (57) nekdanji švedski premier med letoma 2006 in 2014, torej bo znal krmariti tudi med športno-političnimi izzivi. Reinfeldt bo obul kar velike čevlje, saj je zveza pod vodstvom Nilssona močno zrasla in pridobila mednarodni vpliv. Njegovi glavni izzivi bodo sistem VAR, distribucija prihodkov od oglaševanja športnih stav in komunikacija z navijači.