Nekdanji Realov nogometaš izgubil bitko za življenje

Nekdanji kapetan kolumbijske nogometne reprezentance Freddy Rincon, ki je bil po nedavni prometni nesreči in operaciji v kritičnem stanju, je danes podlegel poškodbam, zdravniki so potrdili njegovo smrt. Rincona, ki je v Evropi igral za Napoli in Real Madrid, so pred dvema dnevoma po nesreči na jugu Calija, v kateri je bilo poškodovanih več oseb, zaradi hudih poškodb glave operirali in premestili na oddelek za intenzivno nego v bolnišnici Imbanaco v kolumbijski metropoli Cali.

»Kljub vsem prizadevanjem naše zdravniške in oskrbovalne ekipe je bolnik Freddy Eusebio Rincon Valencia danes umrl, so v izjavi za javnost sporočili iz bolnišnice v Caliju, kjer so ga zdravili po nesreči. Ljudje se že vse jutro v tišini zbirajo pred vrati bolnišnice, župan Calija Jorge Ivan Ospina pa je v mestu razglasil tridnevno žalovanje.

Tudi Valderrama in Asprilla

»Kolumbijska nogometna zveza globoko obžaluje smrt Freddyja Eusebia Rincona Valencie in pošilja sporočilo podpore in spodbude njegovi družini, prijateljem in sorodnikom v tem težkem času. To je velika izguba za njegovo družino in prijatelje, prav tako pa za naš šport, kjer ga bomo pogrešali in se ga spominjali z veliko ljubeznijo, spoštovanjem in občudovanjem,« so zapisali pri kolumbijski nogometni zvezi.

Avtomobil, s katerim je doživel nesrečo Rincon. FOTO: Paola Mafla/AFP

Petinpetdesetletni Rincon je skupaj s Carlosom Valderramo in Faustinom Asprillo sodil v generacijo izjemnih kolumbijskih igralcev. Trikrat je igral tudi na mundialu - leta 1990 v Italiji, 1994 v ZDA in 1998 v Franciji.

Zaslovel je z golom na svetovnem prvenstvu leta 1990 v Italiji. V podaljšku tekme skupinskega dela proti Nemčiji je Rincon zadel žogo med nogami vratarja elfa Boda Illgnerja za 1:1. Njegov gol je popeljal Kolumbijo do napredovanja, sicer pa je za Kolumbijo zbral 84 nastopov. V klubskem nogometu je Rincon med drugim igral za domačo Americo, brazilska Palmeiras in Corinthians, v Evropi pa za Napoli in Real Madrid.

Freddy Rincon in Diego Simeone med tekmo Kolumbije in Argentine. FOTO: Marcelo Salinas/AFP

»Z veliko žalostjo se poslavljamo od velikega idola. Naš kapetan prvega naslova svetovnega prvaka Freddy Rincon je umrl v zgodnjih urah tega četrtka. Večno bo v naših srcih,« so prek Twitterja zapisali pri Corinthiansu, s katerim je Rincon osvojil naslov na prvem klubskem svetovnem prvenstvu leta 2000.