Nemška selektorka bi znižala plače nogometašem, denar pa namenila varovankam

»Smo v letu 2022. Moški in ženske morajo biti enako nagrajeni za svoje delo. To velja tudi za šport, še posebej za reprezentančne nastope,« je kanclerja Olafa Scholza citirala nemška tiskovna agencija dpa. Scholz je po sestanku z vodilnimi ljudmi Nemške nogometne zveze dejal, da je stvar povsem jasna: »Želimo, da bi se čim več deklet odločilo za igranje nogometa. Seveda so denarne nagrade eden od magnetov. Predlagal sem, naj bodo v prihodnje ženske nagrajene enako kot moški.«

Nemška ženske izbrana vrsta je na nedavnem evropskem prvenstvu izgubila v finalu proti Angliji, a s tem vseeno dosegla največji reprezentančni uspeh v zadnjih sedmih letih. Če bi osvojile naslov, bi vsaka nogometašica za nagrado dobila 60.000 evrov. Moški kolegi so imeli na lanskem evropskem prvenstvu obljubljeno nagrado 400.000 evrov po glavi za zlato kolajno.

»Za isto delo in uspeh bi morali biti moški in ženske enako plačani. Zadevo bomo preučili in skušali najti prava razmerja,« je dejal predsednik nemške zveze Bernd Neuendorf.

Selektorica Martina Voss-Tecklenburg je ob tem za televizijsko postajo ZDF povedala: »Način, kako to urediti, je povsem enostaven. Nogometaše plačajte manj, pa bo več ostalo za dekleta.«