Nemški zvezdnik med intervjujem za televizijo ZDF izgubil živce

Nemški nogometni zvezdnik Toni Kroos se je sinoči veselil že pete lovorike v ligi prvakov, potem ko je s soigralci pri madridskem Realu v pariškem finalu z 1:0 premagal Liverpool. Toda v trenutkih velikega zmagoslavja ga je hitro v slabo voljo spravil rojak Nils Kaben, reporter nemške nacionalne televizije ZDF.

Kroos je izgubil živce, ko ga je Kaben kmalu po koncu tekme še v neposrednem prenosu vprašal, ali je bilo presenetljivo, da se je Real že takoj zgodaj znašel pod pritiskom »rdečih«. »Imel si 90 minut časa za razmislek in potem mi postaviš takšna posrana vprašanja. To je noro!« mu je najprej odvrnil 32-letni as iz Greifswalda na severovzhodu Nemčije in nadaljeval: »To ni bila tekma skupinskega dela, temveč finale lige prvakov. In jasno je, da se proti Liverpoolu kdaj znajdeš v težavah.«

S soigralcema Casemirom in Luko Modrićem je Toni Kroos (levo) po velikem zmagoslavju takole poziral fotografom. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Še med vprašanjem o izjemnih izločilnih bojih, v katerih so se Madridčani večkrat zelo srečno izvlekli, pa je Kroos prekinil pogovor: »Prenehaj že, grem raje stran!« mu je še zabrusil nemški reprezentant in zares odkorakal stran. V ozadju je bilo iz njegovih jeznih ust še slišati: »Ko ti nekdo najprej postavi tri negativna vprašanja, že veš, da je iz Nemčije. Zelo, zelo hudo – zares!«