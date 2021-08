Ni lahko, ko te prime trdi Žirovec

V nadaljevanju preberite:

Prvo prvenstveno dejanje v nogometu so evropske Domžale in Olimpija preložile, danes ga bodo nadomestile in s pomenljivim izhodiščem: kdo od tekmecev bo še bolj potonil? Domžalčani gredo v nogometno bitko s popotnico prve zmage, Ljubljančani s krizo duha in igre. Pogled proti tekmi je v pogovoru za Delo usmeril tudi 26-letni veteran slovenske lige Tilen Klemenčič, ki je prepričan, da Domžale sodijo v vrh in da je cilj, kot vsako leto, preboj v Evropo.