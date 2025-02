Manchester City pripeljal 'naslednika Busquetsa'

V zadnji uri zimskega prestopnega roka je Manchester City na Otok iz Porta pripeljal španskega vezista Nica Gonzaleza. Triindvajsetletnik, za katerega so meščani odšteli 60 milijonov evrov odškodnine, je v letošnji sezoni za Porto prispeval sedem zadetkov in šest asistenc. »Star sem 23 let in se želim preizkusiti v Angliji. Za to ni boljšega kluba, kot je Manchester City,« je priložnost igranja v angleškem prvenstvu komentiral Gonzalez

Svojo nogometno pot je Gonzalez začel v Galiciji na severozahodu Španije, pri enajstih letih pa se je pridružil Barcelonini akademiji La Masii. Za katalonski klub je zbral 37 nastopov, zaradi njegovega nogometnega sloga pa ga je nekdanji trener Barcelone B in aktualni trener Seville García Pimienta označil za naslednika Sergia Busquetsa. Eno leto je preživel na posoji pri Valencii. Leta 2023 se je preselil na Portugalsko, kjer se je nogometno prelevil v vsestranskega vezista.

Nicov oče Fran Gonzalez je bil prav tako nogometni igralec. Za španski Deportivo la Coruna zbral več kot 500 nastopov. S Pepom Guardiolo, trenerjem Manchester Cityja, sta skupaj zaigrala na sedmih tekmah za špansko reprezentanco.

»Nico je zelo nadarjen mladi vezist. Je idealna pridobitev za Manchester City,« je o mladem vezistu povedal direktor nogometa pri meščanih, Txiki Begiristain. Španec je četrta odmevnejša Cityjeva okrepitev, potem ko so se klubu že pridružili Abdukodir Husanov, Vitor Reis in Omar Marmuš, za katere je odštel 212 milijonov odškodnine. Več je v zimskem prestopnem roku zapravil le še Chelsea leta 2023. Klub je dokončal tudi prestop Jume Baha, ki je že odšel na posojo v Lens.