Nogometaši Atletica izgubljali živce, na Wandi je bil v glavni vlogi sodnik

Iskre so na Wandi Metropolitano letele na vse strani, žal predvsem po zaslugi glavnega sodnika Jesusa Gila Manzana. Ta se je že večkrat zameril privržencem ekipe Jana Oblaka, ko je denimo pred leti izključil napadalca Diega Costo, ki je nato kaznovan izpustil več tekem, tokrat pa je poleg številnih dvomljivih odločitev izključil Joaa Felixa. Ta je v 78. minuti hitro prejel dva rumena kartona, najprej zaradi prekrška, nato še zaradi ugovarjanja. Manzanu je zabrusil, da je »nor«, vse skupaj je podkrepil tudi z znano gesto s prstom, sodnik pa mu je nemudoma pokazal še drugi rumeni karton. Soigralce je s kapetanskim trakom na roki v odsotnosti vezista Kokeja moral večkrat miriti tudi Oblak.



»Veliko rumenih kartonov imamo. Ni vedno rumeni karton le zaradi tega, ker nekaj vprašaš,« je varovancem v bran na novinarski konferenci stopil Simeone, čigar zvezdniški napad z Luisom Suarezom in povratnikom v staro jato Antoinom Griezmannom še ne daje želenega učinka. Griezmannu so navijači po glasnih žvižgih tokrat namenili precej bolj topel aplavz.



»Ne bom iskal izgovorov, to je nogomet in se lahko zgodi, a povsem jim zaupam. Prepričan sem, da bodo slej kot prej začeli zadevati,« je prepričan Simeone.

Savić ne želi težav

Huda kazen verjetno čaka tudi športnega direktorja Andreo Berto, ki naj bi sodnika prestregel z besedami: »Tukaj nikoli več! Nikoli več!« Proti delivcem pravice je poletelo tudi več predmetov, v sodniškem zapisniku sta omenjeni dve pollitrski plastenki, ki pa sta zgrešili cilj.



»Ne vemo, kaj se dogaja, nimamo sreče. Ne razmišljamo o stvareh, na katere nimamo vpliva, a toliko rumenih kartonov nam ne more pokazati. Ko imaš vročo glavo in je ritrem visok, ne moreš govoriti trezno, saj adrenalin naraste. S sodnikom sploh ne moreš govoriti, saj ni normalno, da dobimo po 15 kartonov za vsako besedo. Bolje je, da molčim, ne želim težav,« je menil branilec Stefan Savić.



Oblak veliko dela ni imel, bilbajski levi so tekmo končali brez strela v okvir vrat, so pa imeli kar nekaj zrelih priložnosti za zadetek, a so strele tudi v dveh situacijah iz oči v oči z Oblakom poslali mimo njegovega gola.

