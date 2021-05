Nogometaši Olimpije prvi finalisti pokala, Domžalčani jezni na sodnike

Nogometaši Olimpije so se kot prvi uvrstili v zaključni dvoboj slovenskega pokala oziroma Pivovarne Union. V polfinalu so na štadionu ob Kamniški Bistrici z 1:0 (0:0) premagali igralce Domžal.



Odločitev o zmagovalcu je padla v 70. minuti, ko je po lepi podaji Đorđeja Ivanovića z močnim strelom, po katerem se je žoga od prečke odbila v gol, domačo mrežo zatresel Timi Max Elšnik. Gostitelji so v nadaljevanju poskušali vse, da bi nadomestili zaostanek, vendar pa niso dosegli izenačujočega zadetka.



Po porazu so se Domžalčani pritoževali nad sodniki. Branilec Damjan Vuklišević je potarnal, češ da je težko igrati proti 14, 15 igralcem. »To je bila za nas tekma leta, vse mejne primere so sodili proti nam,« je za televizijo Sportklub poudaril Vuklišević.



S kom se bodo Ljubljančani pomerili v velikem finalu 25. maja na koprski Bonifiki, bo znano jutri, ko bo na areni Z'dežele Sankaku (z začetkom ob 20. uri) druga polfinalna tekma med Celjani in Koprčani.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: