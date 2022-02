Nogometaši zavrnili mundial na vsaki dve leti

Anketa mednarodnega sindikata poklicnih nogometašev Fifpro je pokazala, da večina nogometašev zavrača predlog Mednarodne nogometne zveze Fife po organizaciji svetovnih prvenstev na vsaki dve leti. Rezultati ankete, ki so jih objavili danes, so pokazali, da več kot 75 odstotkov od 1000 vprašanih nogometašev podpira zdajšnji, štiriletni sistem svetovnih prvenstev. V Evropi in Aziji jih je za to, da še naprej ostane SP na štiri leta, 77 odstotkov, v Amerikah jih je 63 odstotkov, v Afriki pa le 49 odstotkov.

»Medtem ko je jasna večina igralcev za zdajšnji štiriletni sistem, pa določene zahteve po razvoju in krepitvi reprezentančnih tekmovanj obstajajo, predvsem na manjših in srednje velikih trgih,« so pojasnili pri Fifproju. Ko so igralce povprašali po najljubšem tekmovanju, jih je 81 odstotkov izbralo ali domačo ligo ali svetovno prvenstvo na štiri leta.

Generalni sekretar Fifproja Baer-Hoffmann je tako poudaril tudi, da so rezultati raziskave pokazali tudi to, kako pomembna so domača ligaška tekmovanja za igralce. Izpostavili pa so še en izid raziskave, in sicer to, da le 21 odstotkov nogometašev verjame, da je njihov glas slišan oziroma upoštevan ter da se v mednarodnih organizacijah dovolj ukvarjajo s tem, kaj je dobro za igralce.