Nogometašici rumeni karton za hokejsko rušenje navijača

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, je Sam Kerr v bran vzela njena trenerka pri Chelseaju Emma Hayes, ki zahteva večjo zaščito igralk. Kerrova je z moštvenimi kolegicami na tekmi petega kola skupinskega dela lige prvakinj gostila Juventus v Norbitonu, ko je na igrišče vdrl navijač. Ta je želel fotografijo s kapetanko Chelseaja Švedinjo Magdaleno Eriksson, 28-letna avstralska napadalka pa ga je zrušila na tla in si zato prislužila rumeni karton.

»Ne vem, zakaj navijač ni počakal do konca tekme, brez težav bi lahko za spomin dobil kakšno fotografijo,« je po tekmi dejala Hayesova. »Šalo na stran, bolj moramo misliti na varnost igralk. Zaradi vse večje priljubljenosti ženskega nogometa je tudi želja navijačev, da vzpostavijo stik z igralkami, večja,« je dodala priznana 45-letna trenerka.

Chelsea je z Juventusom odigral 0:0 in bo v zadnjem kolu, 16. decembra lovil potrditev prvega mesta v skupini A in napredovanje v četrtfinale. Izid pa je tokrat zasenčila Kerrova s svojim dejanjem. Navijači so sicer izžvižgali vsiljivca na zelenici, Kerrovi pa namenili glasen aplavz, potem ko so varnostniki – čeprav se tudi ob tem niso izkazali, kot kažejo posnetki – pospremili navijača z igrišča.

»Ta primer nazorno kaže, da moramo na stadionih tako klubi kot varnostniki opraviti svoje delo in na prvo mesto postaviti varnost igralk in igralcev,« je še poudarila Hayesova.