Nogometna industrija s polno paro naprej, Koprčani 23. na svetu

Na skoraj 100 straneh poročila Mednarodne nogometne zveze (Fifa), ki je analizirala dogajanje na tržišču med letoma 2011 in 2020, je moč prebrati, da so klubi za prestope nogometašev v prejšnjem desetletju skupno namenili kar 40,85 milijarde evrov. Fifa govori o »obdobju nepredstavljive rasti za nogomet v vseh pogledih«, te rasti pa ni uspela preveč upočasniti niti pandemija. Podjetni zagrebški Dinamo si je pričakovano prislužil omembo med klubi, ki so glede na vložke v ekipo iztržili največ denarja, omenjena pa je tudi beograjska Crvena zvezda. Med slovenskimi klubi, ki se pojavijo v poročilu Fife, je zgolj FC Koper. Preverite, v katerem pogledu je trenutno vodilni klub Prve lige Telemach zaostal le za 22 klubi na svetu.