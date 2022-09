Nogometni mundial Katarju prinaša številne prepotrebne reforme

Tako ocenjuje politolog univerze Georgetown v Dohi, Belgijec Gerd Nonneman, ki dodaja, da je nogomet državi prinesel tudi številne prepotrebne reforme, poroča avstrijska tiskovna agencija Apa. Z organizacijo nogometnega svetovnega prvenstva se je ta država znašla tudi pod drobnogledom zahoda, ki je ostro kritiziral predvsem pogoje, ki jih v Katarju nudijo tuji delovni sili. Reforme so bile sprejete, Nonneman pa je meni, da bodo te ostale tudi po SP, dejansko izvajanje pa se bo nekoliko upočasnilo«.

Katar je trenutno v fazi preoblikovanja gospodarstva, saj se pripravlja na konec dobe črpanja nafte in drugih fosilnih goriv. Nonneman ocenjuje, da je ena od usmeritev tega emirata tudi prirejanje velikih mednarodnih dogodkov.

Nogomet je dobra platform za promocijo, pa tudi nekakšen mejnik, saj se bo potreba po tujih delavcih po prvenstvu zmanjšala. Pričakuje celo, da se bo zmanjšalo število ljudi v državi, saj v Katarju trenutno živi 2,7 milijona ljudi, le 300.00 med njimi pa jih ima katarski državljanstvo.

V Katarju naj bi se zaradi prestrukturiranja gospodarstva prav tako dodobra spremenila struktura tuje delovne sile in s tem zmanjšal obseg aktualnih težav. Zdajšnje delavce, ki so v prvi vrsti vezani na črpanje nafte in plina, naj bi zamenjali ljudje, ki se bodo aktivno vključili v znanost in raziskave.