Split ne mara zelenih dresov

Novo nogometno sezono sta na sosednjem Hrvaškem v tekmi za superpokal odprla večna tekmeca Dinamo in Hajduk. V Zagrebu je 18.000 navzočih pospremilo zmago gostiteljev z 1:0, že tradicionalno pa so glasno spodbudo uživali tudi gostje iz Splita, med katerimi je slovenski reprezentant Jan Mlakar. Sicer je zanimivo, da v Hajdukovi enajsterici ni bilo niti enega Dalmatinca, v udarni postavi zagrebškega moštva pa so bili kar štirje, med njimi tudi strelec edinega gola Martin Baturina.

Privržence in nekdanje klubske zvezdnike pa je ob spoznanju, da pri moštvu sploh ni več domačih fantov (Marko Livaja, prvi junak nogometne Dalmacije, ni igral), zmotila nenavadna zelena barva dresov, v kateri je tokrat nastopil Hajduk.

»Pa saj nismo mi Wolfsburg, da bi bili zeleni,« je dejal nekdanji hrvaški reprezentant Ivica Mornar. Dražen Mužinić, soigralec Braneta Oblaka iz izjemnega klubskega obdbobja pred petimi desetletji, pa je za Sportske novosti dodal: »Ko sem videl zelene drese, nisem hotel gledati TV prenosa tekme.«