Nogometno vse poti ne vodijo v Rim

Vodilna ekipa italijanske nogometne lige Inter iz Milana je v 24. kolu gostovala v Rimu pri Romi in zmagala s 4:2. Povedli so Milančani, v 17. minuti je zadel Francesco Acerbi. Gianluca Mancini in Stephan El Shaarawy sta v 28. in 44. minuti poskrbela za zasuk, modro-črni pa se niso dali.

Najprej je v 49. minuti mrežo tekmeca zatresel Marcus Thuram, Angelino pa je v 56. minuti z avtogolom priigral novo vodstvo Interju. Zmago gostov je potrdil Alessandro Bastoni v 93. minuti. Mladega slovenskega branilca Lovra Goliča tokrat ni bilo v ekipi Rome.

Pred tem je druga rimska zasedba Lazio v Cagliariju slavila s 3:1. Lazio je sicer na šestem mestu, ima tekmo manj in točko manj od petouvrščene Rome.