NZS v finalnem izboru za trajnostno nagrado Edie

Gre za najbolj znano mednarodno nagrado na področju trajnosti, sporoča Nogometna zveza Slovenije (NZS). Zmagovalca bodo razglasili na konferenci Edie Awards 30. marca v Londonu. Nominacijo za nagrado so v zvezi prejeli za izvedbo finalnih pokalnih tekem ob koncu prejšnje sezone. To sta bili prvi trajnostni nogometni tekmi v Sloveniji.

Kot so pojasnili pri NZS, so se s projektom Trajnostna tekma, ki so ga izvedli v sodelovanju s pokroviteljem pokalnega tekmovanja Pivovarno Laško Union, uvrstili v finalni izbor tekmovanja v kategoriji izstopajočega gospodarskega razvoja in spodbujanja zaposlenih pri uvajanju vedenjskih sprememb.

Edie je znamka, usmerjena v krepitev trajnostnih, energetskih in okoljskih rešitev. Pred 16 leti so začeli podeljevati nagrade podjetjem, ki se dokazujejo in delujejo na področju trajnosti. V ožjem izboru kategorije, v kateri je nominirana tudi NZS, so se letos med devetimi nominiranci znašla mednarodno uveljavljena imena iz sveta bančništva, avtomobilizma in tehnologije.

Edinstvena priložnost

»Temeljno poslanstvo NZS je seveda skrb za razvoj nogometa, a vzporedno s to skrbjo je izredno pomembna tudi skrb za varovanje okolja. Zato smo najprej sprejeli odločitev, da bo pokalni finale lanskega leta prva trajnostno organizirana nogometna tekma v Sloveniji. Organizacija tekme na tak način ni nekaj samoumevnega in zdi se mi pomembno, da ugled NZS gradimo tudi na tem področju,« je pojasnil generalni sekretar NZS Martin Koželj in dodal: »Uvrstitev v ožji izbor za nagrado Edie NZS ponuja edinstveno priložnost, da smo in bomo naše dosežke na področju trajnosti predstavili tisočim podjetjem ter podnebnim strokovnjakom.«

Finalni tekmi pokalnih tekmovanj v prejšnji sezoni so pri NZS na celjskem stadionu Z'dežele oblikovali v znamenju trajnostnih aktivnosti. Pripravili so 11 trajnostnih točk, med drugim so izvedli tudi trajnostno okroglo mizo, ekipe so se na tekmo pripeljale v električnih vozilih, označbe okoli igrišč so bile iz trajnostnih materialov, v gostinski dejavnosti so uporabili trajnostne kozarce ...

V tem duhu so poskrbeli tudi za tehnološko plat dogodka, spletna stran je gostovala v podatkovnem centru, ki zagotavlja visoko energetsko učinkovitost in se napaja iz obnovljivih virov. Za navijače pa so pripravili trajnostni kviz in trajnostno navijaško središče pred stadionom, pa tudi priložnostna darila na tekmi so imela trajnostni značaj.