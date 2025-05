Oblak med tremi najboljšimi vseh časov, kljub temu pa pri izhodnih vratih?

Čeprav Jan Oblak ostaja nesporni vladar med vratnicama madridskega Atletica, kjer iz tedna v teden niza vrhunske predstave in podira zgodovinske mejnike, se zdi, da se njegovo desetletno obdobje v španski prestolnici morda bliža koncu. Govorice o zanimanju evropskih velikanov so vse glasnejše, medtem ko Atletico, čeprav javno stoji za svojim kapetanom, že pogleduje proti prihodnosti – morda tudi brez njega.

Že nekaj časa krožijo govorice, da slovenski vratar v prihodnji sezoni ne bo več član madridskega Atletica in zdaj so se te govorice še okrepile. Italijanski mediji poročajo, da je Oblak visoko na seznamu želja milanskega Interja. Italijanski velikan išče dolgoročno zamenjavo za izkušenega Yanna Sommerja, ki se bliža 37. letu in mu prihodnje leto poteče pogodba. Čeprav se omenja tudi zanimanje za Gianluigija Donnarummo, naj bi bil prav Oblak po mnenju nekaterih italijanskih poznavalcev najrealnejša tarča Interja.

Atletico naj bi bil pripravljen prisluhniti ponudbam, izhodiščna cena pa se menda giblje okoli 25 milijonov evrov. To sicer ni zanemarljiv znesek, a za vratarja Oblakovega kova verjetno ne previsok, zato Inter v boju za njegov podpis ne bo osamljen. Največjo željo je do zdaj izrazil Manchester United, ki ni pretirano zadovoljen s trenutno številko ena na vratih Andréjem Onano.

Lov na šesto zamoro in rekord Casillasa

Ne glede na špekulacije o prihodnosti pa je Oblak znova v odličnem položaju za osvojitev svoje že šeste prestižne lovorike zamora za vratarja z najmanj prejetimi goli v najmočnejšem španskem nogometnem prvenstvu. Na 33 tekmah je prejel le 27 zadetkov, kar je 0,82 gola na srečanje, in trenutno vodi pred glavnim tekmecem Thibautom Courtoisom, ki jih je prejel 24, a je odigral pet tekem manj, kar nanese 0,86 gola na srečanje.

FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

Še pomembneje pa je, da je Škofjeločan pred kratkim dosegel izjemen zgodovinski mejnik. S 173. tekmo brez prejetega gola v španskem prvenstvu se je na večni lestvici prebil na tretje mesto in za seboj pustil celo legendarnega Ikerja Casillasa. Pred njim sta le še dva velikana, Paco Buyo in Andoni Zubizarreta. Da bi ju presegel, bi moral ostati v Atleticu vsaj še tri sezone, to pa ni več tako samoumevno, kot je bilo še pred leti. Kljub temu je po odstotkih, glede na število odigranih tekem, slovenski vratar udobno na prvem mestu.

Atletico med podporo in načrtovanjem prihodnosti

Medtem ko mediji selijo Oblaka v druge klube, pa vodstvo Atletica po poročanju španskega časnika AS vsaj javno ostaja miren. Poudarjajo, da je Oblak nesporna številka ena tudi za prihodnjo sezono in da ima pogodbo vse do leta 2028.

FOTO: Thomas Coex/AFP

Se pa zato bolj aktivno ukvarjajo z iskanjem rezervnega vratarja, saj posojenemu Juanu Mussu ne nameravajo plačati odkupne klavzule. Kot prosta igralca poleti omenjajo predvsem Argentinca Walterja Beníteza iz PSV Eindhoven. Hkrati klub že razmišlja o dolgoročnem nasledstvu. AS poroča o velikem zanimanju za komaj 17-letnega Portugalca Miguela Gouveio iz lizbonskega Sportinga, ki ga vidijo kot potencialnega »bodočega Oblaka«.