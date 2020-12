Oblak spet ohranil svojo mrežo nedotaknjeno

Standings provided by SofaScore LiveScore

V elitni španski nogometni ligi so odigrali večino tekem 16. kola. Nove zmage so se veselili privrženci madridskega Atletica, saj so njihovi ljubljenci s slovenskim vratarjemna čelu premagali igralce Getafeja z 1:0. »Žimničarji« so tako zadržali vodstvo na prvenstveni lestvici, na kateri imajo spet tri točke naskoka pred mestnim tekmecem Realom, ki gostuje pri Elcheju.Zmagoviti gol za Atletico je dosegel, ki je bil v 20. minuti na pravem mestu po prostem strelu in podaji. Urugvajski zvezdnik je tako vpisal osmi gol v sezoni tudi gol odločitve. Nogometaši Getafeja so bili v drugem polčasu enakovredni tekmeci, vendar niso nadomestili zaostanka.V popoldanski tekmi je novo razočaranje doživela Valencia, ki je z 1:2 izgubila z Granada. Ta se je povsem približala mestom, ki vodijo v ligo prvakov, medtem ko Valencia ostaja trdno v spodnjem delu lestvice. Granadi je pot do zmage odprlv sodnikovem dodatku prvega polčasa, potem ko jev 36. minuti goste popeljal v vodstvo. Zmagoviti gol je v 88. minuti zabil. Pri Valencii, ki je že sedem tekem brez zmage, sta v drugem polčasu rdeča kartona dobilain, pri gostiteljih paV preostali današnji tekmi je Celta Vigo z 2:1 ugnala ekipo z dna lestvice Huesco. Že v torek je Barcelona na domačem štadionu doživela nov spodrsljaj, potem ko je brez svojega prvega zvezdnika, Argentinca, iztržila le neodločen izid 1:1 z Eibarjem. Sevilla je premagala Villarreal z 2:0 in se povzpela na četrto mesto.