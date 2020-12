Oblakova mreža mirovala, atleti drvijo k naslovu

Suso je prinesel zmago Sevilli v Valencii. FOTO: Jose Jordan/AFP

Nogometna sreda v Evropi prinaša največ zanimivega v španski in italijanski ligi ter angleškem ligaškem pokalu. Na Iberskem polotoku je bila glavna tekma med Real Sociedadom in madridskim Atleticom.Nogometaši Atletica z vratarjemso v gosteh premagali Real Sociedad z 2:0 in Baskom vzeli prvo mesto na lestvici španskega prvenstva. Slovenski reprezentant je ponovno ohranil mrežo nedotaknjeno, po prvem polčasu brez gola je v 49. minuti po prostem strelu zadel, v 74. minuti pa prednost povečal in tekmo odločilz močnim strelom z roba kazenskega prostora.Atleti imajo tri točke več in tekmo manj od mestnega tekmeca Real Madrida, ki bo danes gostil Granado. Škofjeločan, eden najboljših čuvajev mreže v Evropi, je na 13 tekmah la lige prejel pet golov, Atletico pa ima lepo priložnost, da po letu 2014 pride do 11. naslova.Španski krilni napadalecpa je v 81. minuti odločil derbi med Valencio in Sevillo in goste približal mestom, ki vodijo v ligo prvakov.Barcelona bo ob 22. uri začela tekmo v Valladolidu.Elche : Osasuna 2:2Valencia : Sevilla 0:1Real Sociedad - Atletico Madrid 0:2Huesca - Levante 1:122.00 Villarreal - Athletic Bilbao22.00 Real Valladolid - BarcelonaV Italiji prvak Juventus gosti Fiorentino. Crotone je z 2:1 premagali Parmo slovenskega reprezentantain se začasno pomaknili z zadnjega mesta lestvice. Kurtić je igral vso tekmo in prejel rumeni karton.Crotone : Parma 2:120.45 Juventus - FiorentinaV Angliji sta na sporedu dve tekmi v ligaškem pokalu. Drugoligaš Brentford je presenetil Newcastle United. Derbi med Arsenalom in Manchester Cityjem se je začel ob 21. uri.Brentford : Newcastle 1:021.00 Arsenal - Manchester City