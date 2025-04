Obljuba dela dolg, na finale bo kolesaril v Pariz

Ko je predsednik francoskega nogometnega prvoligaša Reims Jean-Pierre Caillot vrsto let prijateljem govoril, da se bo v primeru uvrstitve v finale francoskega pokala odpravil s kolesom, je najbrž mislil, da tega dne ne bo. Po zmagi Reimsa, ki ga je do 3. februarja vodil slovenski trener Luka Elsner, proti četrtoligašu Cannes 2:1 in uvrstitvi v prvi finale po 48 letih, se ni mogel več izmikati. Na njegovo obljubo so hitro odzvali prav njegovi prijatelji. ​

»Več let, morda zato, da bi se izzval, sem prijateljem govoril, da bom, če pridemo do finala, šel na Stade de France s kolesom. Ne morem povedati, koliko ljudi, vključno z županom Reimsa Arnaudom Robinetom, mi je poslalo sporočilo, da bi me spomnilo na mojo obljubo,« je priznal Jean-Pierre Caillot. Predsednik je že zatrdil, da bo 166 kilometrov, kolikor je razdalja med Reimsom in stadionom v pariškem okrožju Saint-Denis, opravil na kolesu.

»Kar sem obljubil, bom izpolnil. Še več, ne samo, da bom šel, mislim, da bomo organizirali kolesarsko karavano,« se je ponosno pohvalil Caillot.

Reims bo v finalu 24. maja izzval Paris St-Germain, ki brani naslov in je s 15 lovorikami tudi najuspešnejši klub. Reims je bil zadnjič prvak leta 1958.