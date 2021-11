Začetek tekme v Trnavi, Slovakom remi prinaša tretje mesto

Slovenska izbrana vrsta je predzadnjo tekmo kvalifikacij za SP 2022 začela v podobni postavi kot zadnji medsebojni obračun s Slovaki, le da sta tokrat priložnost od prve minute dobila Benjamin Verbič in Andraž Šporar, po izpuščenem oktobrskem ciklusu pa je priložnost od prve minute dobil Miha Zajc. Eno redkih tekem v tem letu je na sredini igrišča začel Leo Štulac, na bokih v obrambi pa sta operirala Petar Stojanović in Jure Balkovec. Kapetan Marek Hamšik je bil v osrčju slovaške enajsterice, glavno nevarnost v konici napada je predstavljal šele 22-letni Ladislav Almasi.

Prvi je s prodorom in predložkom z desnega boka po napaki Balkovca v tretji minuti zapretil Robert Mak, a je slovenski vratar žogo zlahka ujel.

Selektor Matjaž Kek je imel pred slovaško nalogo nekaj kadrovskih težav. Zaradi poškodb in bolezni manjkajo Luka Zahović, Jon Gorenc Stanković, Benjamin Šeško in Domen Črnigoj, namesto njih so se članski vrsti pridružili novinec Žan Celar, Blaž Vrhovec, Haris Vučkić in Nino Kouter.

Slovaška : Slovenija 0:0* (-:-) Štadion Antona Malatinskega (Trnava), gledalcev: 2000, sodniki: Gestranius, Aravirta in Alakare (vsi Finska). Slovaška: Rodak; Pekarik, Šatka, Škriniar, Holubek; Lobotka, Bero, Hamšik, Mak, Haraslin; Almasi. Slovenija: Oblak; Stojanović, Mevlja, Blažič, Balkovec; Štulac, Zajc, Lovrić, Verbič, Iličić; Šporar.

Kljub temu in kljub že izgubljenim možnostim za uvrstitev na mundial v slovenskem taboru napovedujejo boj za zmago. Tekma je bolj prestižnega pomena, pred zadnjima dvema obračunoma v teh kvalifikacijah sta ekipi točkovno izenačeni (10 točk), Slovaška je tretja, Slovenija četrta. Rusija z 22 in Hrvaška s 17 točkami pa sta preveč oddaljeni, da bi ju Slovenci ali Slovaki še lahko prehiteli. Na prvi medsebojni tekmi je bil izid septembra lani 1:1.

Zadnja tekma v teh kvalifikacijah nato Slovenijo čaka v nedeljo, ko se bo v Stožicah pomerila s Ciprom.