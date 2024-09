Odšel legendarni nogometaš, ki je zaznamoval mundial 1990

Nekdanji italijanski nogometni reprezentant Salvatore "Toto" Schillaci – eden od junakov svetovnega prvenstva 1990 – je umrl v starosti 59 let. Nekdanji napadalec Messine, Interja in Juventusa je umrl v bolnišnici v Palermu zaradi raka, s katerim se je boril zadnjih nekaj let, je sporočila njegova družina.

Najboljši strelec svetovnega prvenstva 1990 je na tem mundialu dosegel šest golov, po njegovi zaslugi pa je Italija prišla do tretjega mesta, potem ko jo je v polfinalu po streljanju enajstmetrovk izločila Argentina. Schillaci ni bil le zlata kopačka prvenstva, temveč so ga izbrali tudi za najboljšega igralca tega mundiala. Smrt nekdanjega zvezdnika azzurrov, ki so mu leta 2022 odkrili raka na debelem črevesu, je danes potrdila tudi italijanska nogometna zveza.

Takole je Salvatore Schillaci zabil gol Argentini v polfinalni tekmi SP 1990 v Neaplju. FOTO: Daniel Garcia/AFP

Na Siciliji rojeni napadalec je profesionalno kariero začel pri otoškem klubu Messina, preden se je poleti 1989 preselil k Juveju. Domače svetovno prvenstvo leta 1990 je bilo vrhunec njegove kariere.