Olimpija imela prvo in zadnjo besedo, vmes zadevali Celjani

Nogometaši Olimpije so v 27. krogu Prve lige Telemach izgubili proti Celju z 2:4 (1:1). Strelci so bili: 1:0 Prtajin (16.), 1:1 Zaletel (22.), 1:2 Kuzmanović (49.), 1:3 Božić (52.), 1:4 Čop (67./11 m) in 2:4 Pilj (75.). To pomeni, da nihče od treh glavnih kandidatov za naslov ni vpisal treh točk.

Celjski nogometaši v zadnjih letih resda niso bili pretirano uspešni v ljubljanskih Stožicah, saj so jih z zmago nazadnje zapuščali junija 2020. Za nameček so zeleno-beli na zadnjih 13 medsebojnih tekmah v Stožicah izgubili le enkrat. Tokrat pa so še drugič. Drugič zapovrstjo pa je v ligi zmagalo Celje, ki se je utrdilo na sedmem mestu, Olimpiji, ki je bila po drugem zaporednem porazu deležna žvižgov s tribun, pa ni uspelo unovčiti spodrsljajev vodilnega Maribora in drugouvrščenega Kopra, tako da ostaja tretja.

Čeprav so Celjani prek Ivana Majevskega prvi resneje zagrozili s strelom od daleč, pa so Ljubljančani povedli v 15. minuti, ko se je v kazenskem prostoru Ivan Prtajin lepo znebil svojega čuvaja in malce z leve strani žogo ob nasprotni vratnici poslal v mrežo. Le malce zatem je bil Matjaž Rozman znova na preizkušnji, takrat je obranil poskus Aljoše Matka.

Tjaš Begić je na drugi strani v 19. minuti vse naredil pravilno, prišel v kazenski prostor, zaključni strel pa izvedel slabo, tako da je Ivan Banić žogo zlahka ujel. Toda Olimpijin vratar si je v 22. minuti privoščil veliko napako, ne prvo v sezoni, ko je po kotu izpustil iz rok navidez nenevarno žogo, ki jo je nato iz bližine v mrežo pospravil Žan Zaletel.

Še naprej se je nato nadaljevala dinamična predstava, predvsem Olimpija je nizala nevarne napade, med drugim je v 35. minuti Rozman obranil strel Prtajina z glavo, nato pa je Tomislav Tomić pred golovo črto blokiral še strel Marina Pilja. V 44. minuti je pri Celjanih poskusil Ivan Božić, toda po moči strela posnemal Begića, tako da je Banić zlahka pobral žogo.

So pa Celjani prišli v vodstvo v 49. minuti, ko je najprej Matic Vrbanec poskusil z leve strani, Banić je žogo odbil, ta pa je končala pred vrati na glavi Mića Kuzmanovića, ki jo je potisnil v mrežo za 2:1. Le tri minute pozneje je bilo že 3:1, ko je iz bližine po podaji z desne zadel še Božić ob Đorđeju Crnomarkoviću.

Celje je v 66. minuti prišlo še do enajstmetrovke, ki jo je zakrivil Pilj s prekrškom nad Kuzmanovićem, minuto zatem pa je Duje Čop z bele pike dosegel svoj prvenec v slovenski ligi za 4:1. Aldair Djalo je pri Ljubljančanih s prostega strela v 70. minuti meril premalo natančno, tako kot Prtajin iz igre malce pozneje.

Točo golov pa je nadaljeval Pilj, ki je v 75. minuti z roba kazenskega prostora Olimpijo vrnil med žive. Ester Sokler bi lahko malce zatem spet povišal vodstvo Celja, toda takrat se je izkazal Banić. Zeleno-beli, ne da bi to videli predčasno odhajajoči člani navijaške skupine Green Dragons, so v zaključku skušali rešiti, kar se je rešiti dalo, toda neuspešno.

Olimpija bo v 28. krogu v nedeljo gostila Domžale, Celje pa bo dan prej gostovalo v Mariboru.

Izidi, 27. krog:

Sobota, 12. marec:

Domžale : Kalcer Radomlje 0:0

Nedelja, 13. marec:

CB24 Tabor Sežana : Aluminij 1:1 (0:1)

Maribor : Mura 1:1 (0:1)

Koper - Bravo 0:0

Ponedeljek, 14. marec:

Olimpija : Celje 2:4 (1:1)