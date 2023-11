Olimpija kot nekoč Maribor: ni konec, dokler ne zabije

V nadaljevanju preberite:

Celjani so šli reprezentančni odmor s prednostjo petih točk pred branilci naslova Ljubljančani. Oboji so lahko zadovoljni z razpletom 16. kola 1. SNL, v katerem so krajšo potegnili Koprčani in Mariborčani. Prve so presentili Domžalčani, v Ljudskem vrtu pa niti Ante Šimundža še ni našel čarobne paličice. V peklenskem zaključku sezone pričakuje več od zvezdniškega dvojca veteranov. V Stožicah je bilo razburljivo, na koncu so zeleno-beli tudi z zvrhano mero sreče osvojili tri točke in še četrtič zapored ohranili mrežo nedotaknjeno. Kdo pa je bil mož odločitve in kdo nesrečnik? So prvaki zaslužno zmagali?