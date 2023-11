V nadaljevanju preberite:

Kakovost in ustreznost igrišč sta neločljivo povezani z vprašanjem, ali je slovenska nogometna liga razvojna liga. Zastavljajo si ga ne le navijači, temveč tudi glavni ustvarjalci slovenske nogometne krajine. Zadnje polemike, povezane s pravilom 21 (tekmo mora začeti najmanj en slovenski igralec, ki je lahko reprezentant selekcije do 21 let), so pošteno vznemirile slovensko nogometno javnost.

Kako se je začelo? Ko je bil Primož Gliha selektor reprezentance do 21 let, je potožil, da je imel premalo igralcev, ki bi igrali na najvišji ravni. Da je imel preslabo konkurenco pri selekciji in je imel na voljo premalo konkurenčnih ter kolikor toliko usposobljenih fantov, ker ne dobijo priložnosti v klubih.

Je pravilo 21 le eden od ne najbolj posrečenih poskusov reševanja sicer legitimnega problema?