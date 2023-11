Olimpija se je vendarle vrnila med žive

V nadaljevanju preberite:

Končno! Olimpija je v 4. kolu Uefine konferenčne lige v skupini A prišla do prve zmage. Prva gola v KL za prvo zmago in 500.000 evrov nagrade sta zabila rezervista David Sualehe v 85. minuti in Mustafa Nukić v 88. Kako zabiti gol, s čim manj tveganja, da ne bi prejeli enega ali dva? To je bila osrednja rdeča nit Olimpijinega trenerja Zorana Zeljkovića pred dvobojem s prvakom Ferskih otokov, ki se je soočil s podobno težavo kot Ljubljančani v Torshavnu. Vajeni so igrati na umetni travi, zdaj so morali na naravni, ki je bila kmalu premehka in ni več omogočala natančne in tehnično dovršene igre. Odločilna je bila izključitvi Arnija Frederiksberga zaradi drugega rumenega kartona. Zeleno-beli so se lahko spustili v popolno ofenzivo. Zoran Zeljković je takoj v igro poslal domala vse razpoložljive tujske moči. Samo vprašanje časa je bilo, kdaj bodo Ferci na kolenih.