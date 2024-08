Olimpija potrdila nadaljevanje evropskega poletja

Ljubljanska zasedba pod vodstvom Victorja Sancheza še naprej niza uspehe. Čeprav je tokrat prejela prvi zadetek na četrti uradni tekmi sezone, je še četrtič zmagala in tako naredila več kot dovolj, da je zadržala prednost s prvega obračuna. Za nagrado jo čaka 3. kvalifikacijski krog, v katerem jo čaka poraženec moldavsko-švedskega para Šerif Tiraspol - Elfsborg.

Ljubljančani so slabo začeli tekmo, saj so že po 39 sekundah prejeli zadetek. Tega je z lepim strelom z roba kazenskega prostora dosegel Bogdan Kušnirenko. Zadetek pa ni preveč pretresel ljubljanske ekipe, ki se je hitro zbrala in v 11. minuti izenačila. Po dolgi podaji je Raul Florucz žogo odbil na desni strani kazenskega prostora, se otresel svojega čuvaja in zadel ob bližnji vratnici.

V 14. minuti je moral posredovati Olimpijin vratar Matevž Vidovšek po nizkem strelu z roba kazenskega prostora, tudi sicer pa so znova odločneje zaigrali Ukrajinci, vendar jim Ljubljančani niso puščali preveč prostora za resno ogrožanje Vidovška. Imeli so sicer imeli strelov, vendar precej nenatančnih.

Žitomir: Olimpija 1:2 (1:1); skupno 1:4 Mestni stadion Gliwice, gledalcev 7000 sodniki: Milanović (Srb). Strelci: 1:0 Kušnirenko (1), 1:1 Florucz (11), 1:2 Durdov (90+3). Žitomir: Kudrik, Mihajličenko, Sarapij, Čobotenko, Taylor (od 56. Smoljakov), Kuršinskij (od 56. Paixao), Kušnirenko (od 90+1. Mustafajev), Costa (od 68. Kozak), Nazarenko, Huculjak, Bristrić (od 68. Budkivskij). Olimpija: Vidovšek, Sualehe, Muhamedbegović, Ratnik, Silva, Agba (od 90+4. Thalisson), Doffo, Boultam (od 64. Ne. Motika), Lucas (od 64. Pinto), Florucz (od 69. Brest), Kojić (od 64. Durdov).

Na drugi strani Olimpija ni bila napadalno posebej aktivna, je pa v 41. minuti zapravila obetaven napad. V prvem delu je domača zasedba žogo imela v svoji posesti približno 60 odstotkov časa.

To se je nadaljevalo tudi v drugem delu, kjer so Ukrajinci uvodoma pritiskali in v 53. minuti je Oleksij Huculjak s strelom z glavo zadel vratnico ljubljanskih vrat, odbito žogo pa je precej mimo poslal nekdanji napadalec Olimpije Admir Bristrić. V 62. minuti je zgrešil še Talles Costa.

V 71. minuti je Bogdan Mihajličenko žogo poslal v Vidovška z ne posebej nevarnim strelom, malce pozneje so Ukrajinci, ki so veliko poskušali po svoji desni strani, zapravili še nekaj (pol)priložnosti, iskali luknje v ljubljanski obrambi, a neuspešno.

So pa Ljubljančani v 84. našli eno v ukrajinski, vendar Agustinu Doffu ni uspelo zadeti malce z desne strani. Zato pa je napredovanje v 93. minuti potrdil Ivan Durdov, ki je na drugi vratnici izkoristil podajo Jorgeja Silve s prostega strela z desne strani. Delo je napadalcu Olimpije olajšal tudi domači vratar s slabim posredovanjem..